Ребенок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже в Москве

Из окна квартиры на одиннадцатом этаже жилого дома выпала девочка 2024 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Из окна квартиры одиннадцатого этажа жилого дома на Комсомольском проспекте выпал малолетний ребенок. Девочка 2024 года рождения скончалась. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Хамовнический межрайонный прокурор Сергей Синайский», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.