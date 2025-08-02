Голая россиянка заставляла ребенка есть гречку с пола

Скандальное видео завирусилось в Тюмени и вызвало резонанс в городских пабликах. Жительница пригородного поселка Борки издевалась над чужим ребенком: под угрозой ремня она заставила малышку есть гречку с пола. Подробности на «ФедералПресс».

«На днях произошел вопиющий случай: жительница из села Борки издевалась над дочерью подруги, заставляя ребенка есть гречку с пола. А снимал на видео ее сожитель», – сообщила местная жительница в телеграм-канале «Паблик Тюмень».

По ее словам, видео попало ей от знакомой, но молчать об увиденном женщина не намерена. Сельчане знают семью не с лучшей стороны: у этой пары есть дочь, но ее забрали родители сожителя.

«А в следующий раз она убьет чужого ребенка», – паникует женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Скандальное видео облетело городские соцсети и дошло до правоохранительных органов. Тюменские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по п. «г» части 2 ст. 117 УК РФ – силовики узрели в действиях «воспитательницы» истязание малышки.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку, уголовное дело взяла под контроль.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, поставлены на контроль», – сообщили в прокуратуре.

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