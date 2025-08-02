Задержан лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински был задержан и доставлен в Екатеринбург из Москвы. В настоящее время он участвует в следственных действиях, однако его процессуальный статус пока не уточнен, сообщают источники издания E1.

Согласно информации от 66_RU, в отношении Шыхлински возбуждено два уголовных дела: одно по статье об убийстве, другое — за применение насилия к представителю власти.

До этого в Екатеринбурге задержали сына Шахина. При этом самого Шыхлински объявили в розыск тремя днями ранее

1 июля Шыхлински уже задерживали рядом с торговым центром «Баку Плаза» в Екатеринбурге. По данным журналистов, задержание могло быть связано с убийствами Юниса Пашаева в 2001 году и Икрама Гаджиева в 2011 году.

Тайный бизнес и ОПГ: зачем полиция ищет главу азербайджанской диаспоры Шыхлински

Мужчину допрашивали в качестве свидетеля в рамках дела братьев Сафаровых. Следствие предполагает, что братья Сафаровы могут быть причастны к ряду жестоких расправ.