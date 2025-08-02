Дроны украинских войск попали в жилой дом в поселке Брянской области

В поселке Суземек Брянской области несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилой дом. Пострадали два мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь. Пострадавшим – скорейшего выздоровления!», — написал Богомаз.

Глава региона добавил, что в результате сброса взрывного устройства в доме повреждена кровля. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

2 августа Богомаз сообщал, что украинские войска атаковали Климовский район Брянской области — поврежден мост.

В этот же день украинский беспилотник атаковал дом в селе Некислица Севского района Брянской области, пострадала женщина. В доме при атаке был поврежден фасад и остекление, добавил Богомаз.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».