Массовая драка с применением холодного оружия произошла в Москве

Массовая драка с применением холодного оружия произошла на юго-западе Москвы. Один человек погиб, трое ранены, сообщает департамент здравоохранения столицы.

В департаменте уточнили, что инцидент произошел на 9 этаже жилого дома на улице Обручева, 28к7. Во время массовой драки применялось холодное оружие.

«По предварительным данным, один из участников конфликта выпрыгнул из окна — он погиб на месте. Известно о трех пострадавших: один человек находится в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести», — рассказали медики.

На вызов прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. Пострадавших увезли в больницы Пирогова и Юдина.

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В свою очередь прокуратура Москвы сообщает, что под окнами жилого дома на улице Обручева обнаружено тело 18-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.