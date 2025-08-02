Выяснилась причина нападения юноши на семью на юго-западе Москвы

Стали известны детали ЧП на юго-западе Москвы, где 18-летний подросток изрезал ножом семью, а потом покончил с собой.

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Как выяснил "МК", погибший подросток был аутистом. У него была вторая группа инвалидности, он состоял на учете в спецучреждении. По словам отца, последние три дня юноша был сильно возбужден. Сегодня утром в квартире на улице Обручева он причинил ножевые ранения родителям и 24- летней сестре, а потом покончил с собой.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.