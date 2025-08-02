Мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ
В Энергодаре Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль погиб мужчина, сообщил глава городской администрации Максим Пухов.
Находившаяся в машине женщина, как он написал в своем телеграм-канале, ранена.
Атака произошла в районе промзоны Энергодара. На месте ЧП фиксируется присутствие еще нескольких украинских дронов.
Личности погибшего и пострадавшей устанавливаются, заключил Пухов.
В Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция. Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС были зафиксированы 25 июля.