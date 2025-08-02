Мужчину и двух детей во время прогулки на лодке унесло в море

В Таганрогском заливе сотрудники МЧС России спасли мужчину и двух детей, которых, как проинформировали в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области, во время прогулки на резиновой лодке с веслами ветер унес в море.

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Рано утром в субботу мужчина решил совершить морскую прогулку и взял с собой в плавание детей. В Таганрогский залив семья вышла в районе Приморского пляжа. Через час мужчина запросил о помощи, так как лодку стало уносить в море, а справиться с течением не получалось.

К счастью, он смог дозвониться жене, и она обратилась в службу спасения. На место ЧП сразу же отправился пожарный катер "Корвет-850".

Детей и мужчину взяли на борт, лодка отбуксирована к берегу. Медпомощь, как уточняется, никому не понадобилась.