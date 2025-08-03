Николаев и Херсон остались без света после взрывов

В городах Николаеве и Херсоне, находящемся под контролем Украины, произошло отключение электроэнергии после серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

— В Херсоне пропало электричество, сообщают власти, — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что взрывы прогремели в городе незадолго до отключения электроснабжения.

В Николаеве также после взрывов пропал свет, в городе разгорелся пожар.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает Газета.ру.

31 июля пресс-служба Минобороны России также сообщила, что российские солдаты зачистили от украинских войск город Часов Яр в ДНР. Военные ВС РФ в боях уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю специальной военной операции.

По словам командира спецназа «Ахмат» и генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, после освобождения Часова Яра оборонительная система вражеской армии на Краматорско-Дружковском направлении была взломана.