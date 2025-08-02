МВД пообещало 1 млн рублей за информацию о наемном убийце

За любую информацию о наемном убийце из Волгограда МВД пообещало выплатить 1 млн рублей. При этом, неизвестно жив он или нет, пишет «Лента.ру».

Шестерин находится в розыске с 2012 года. Он числился в группировке криминального авторитета Кадина.

Следствие считает, что в 2000-х годах Шестерин убил российского бизнесмена в Испании. Также он застрелил гражданина Узбекистана и азербайджанского торговца после конфликта на продуктовом рынке.

«Лента» сообщает, что на счету Шестерина также устранение Станислава Галкина, Эльдара Квахачия и Романа Черникова. Они «работали» на Кадина, но «впали в немилость» босса.

В 2011 году Кадин был убит, после чего Шестерин исчез. Его пытались задержать в 2012 году, но он сбежал через запасной выход детского сада, куда привел ребенка.

С тех пор данных о нем нет. За любую информацию о Шестерине в МВД обещают миллион рублей. При этом не исключено, что его уже нет в живых.

«Его могли ликвидировать практически сразу после того, как он «засветился», чтобы замести следы, ведущие к крупным заказчикам», — заявил источник в правоохранительных органах

В июне МВД России обновило список из 11 преступников, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. За информацию об их местонахождении обещан миллион рублей.