В Москве пожарные спасли глухонемую пару с двумя детьми

В московском районе Выхино-Жулебино в многоквартирном доме произошел сильный пожар. Пострадали два человека, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в субботу, 2 августа, около 4:00 мск на улице Генерала Кузнецова.

Сразу на 4-х этажах — с 7-го по 10-й — загорелись входные двери и вещи. Общая площадь возгорания составила 80 «квадратов».

Очевидцы пояснили, что сразу же обратились в службу спасения. Специалисты прибыли незамедлительно.

При пожаре могла пострадать глухонемая семейная пара вместе с двумя детьми. Они связались со знакомыми по видеосвязи и объяснили, что им сложно дышать из-за дыма. Спасатели эвакуировали их, вывели из квартиры.

По предварительной версии, пожар вспыхнул в результате действий злоумышленников. К настоящему времени его потушили.