В Петербурге мужчина сжег тело ребенка сожительницы

Месячный малыш скончался в Московском районе Санкт-Петербурга — сожитель матери решил сжечь тело младенца.

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44-летняя женщина, по данным канала, родила ребёнка в июне — через месяц он скончался. Всё, как указано, произошло 9 июля в частном доме на 10-й Берёзовой линии. Петербурженка рассказала о случившемся сожителю.

Мужчина решил «сжечь тело ребёнка в бочке».

Правоохранительным органам стало известно об этом накануне — 48-летний подозреваемый задержан.

Тело не того человека по ошибке сожгли в нижегородском крематории

Возбуждено уголовное дело. Следственным органам предстоит выяснить, причастны ли мать ребёнка и её сожитель к смерти младенца.