Морской патруль спас двух рыбаков, дрейфовавших в водах Приморья

Сотрудники полиции города Находка при патрулировании акватории побережья в районе поселка Козьмино заметили дрейфующую в море лодку с людьми. В беду попали два пенсионера.

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Мужчины вышли в море на рыбалку. Однако мотор их лодки внезапно заглох. Люди оказались одни в море, надеясь, что их заметят другие рыбаки. Патрульные полицейские на катере подцепили надувную лодку на буксир и доставили к берегу. Рыбаки горячо поблагодарили своих спасителей.