Названо число пострадавших при атаке ВСУ на предприятие в Пензенской области

Трое работников пензенского предприятия пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня была совершена вторая за неделю атака дронов на объект пензенской промышленности, которая привела к тому, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Глава региона поручил оказать материальную помощь ее семье, а также трем пострадавшим.

Утром Мельниченко сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Пензенской областью.

Также он предупредил об ограничении работы интернета в регионе из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам чиновника, соответствующая мера была принята в целях обеспечения безопасности населения.

2 августа в министерстве обороны РФ рассказали, что системы ПВО в течение ночи сбили 112 украинских БПЛА над регионами страны. Атака продолжалась с 20:00 мск 1 августа до 4:40 мск 2 августа.

Наибольшее количество целей — 34 — уничтожили в Ростовской области. При этом в Пензенской области ликвидировали четыре дрона.