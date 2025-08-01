На Камчатке в день землетрясения пропал глава холдинга "Афанасий"

На Камчатке в день землетрясения перестали выходить на связь глава пивоваренного холдинга "Афанасий" Максим Ларин, топ-менеджер компании Вадим Дешевкин и его сын. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как говорится в публикации, связи с ними нет уже третий день. В день землетрясения они отправились на рыбалку в море.

При этом в самой компании отметили, что не выходят на связь только Дешевкин и его сын Денис.

В сообщении холдинга в соцсети "Вконтакте" говорится, что делегация "Афанасия" - Дешевкин с сыном - находится на Камчатке с 28 июля.

Они сделали совместное фото в Авачинской бухте за несколько часов до того, как их корабль вышел на рыбалку в открытый океан, указали в компании.

Как отмечается в заявлении, в холдинге распространена практика "перезагрузки без связи" - для отдыха от текучки.

"Мы волнуемся вместе с вами, но убеждены: наши коллеги скоро вернутся домой с выполненными делами и новыми проектами", - резюмировали в "Афанасии".

При этом глава холдинга Ларин в публикации компании не упоминается.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, которое стало самым мощным с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7.

Это землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего туда пришли несколько волн цунами. Высота волн в Северо-Курильске доходила до пяти метров, на Камчатке - до шести метров.