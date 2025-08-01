В Ленобласти мужчину на сапборде унесло в открытое море

В Ленинградской области мужчина на сапборде не справился с течением и оказался в открытом море. Об этом сообщает МЧС по региону.

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Инцидент произошел в Ермиловском заливе. Мужчина, катавшийся на сапборде, не справился с течением, и его унесло в сторону открытого моря.

На поиски оперативно выдвинулись сотрудники экстренных служб и корабли Пограничного управления ФСБ. Пострадавшего обнаружили в проливе Бьеркезунд и доставили на берег. Состояние мужчины оценили как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

До этого в Петербурге мать и дочь на сапборде унесло в Финский залив — они не смогли справиться с течением и ветром. Спасатели обнаружили пропавших на расстоянии примерно 1,3 тысячи метров от берега — они не пострадали.

Ранее в Дагестане туристка и ее пятилетний сын пропали во время прогулки на сапборде.