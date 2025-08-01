Вулкан в Индонезии выбросил десятикилометровый столб пепла

Вулкан на востоке Индонезии извергся в пятницу, выбросив 10-километровый столб расплавленного пепла, через четыре недели после предыдущего извержения, которое привело к отмене десятков рейсов на Бали, сообщает AFP.

Расположенная на туристическом острове Флорес гора Левотоби Лаки-Лаки, которая возвышается на 1584 метра, изверглась в 20.48 по местному времени (14.48 мск), говорится в заявлении национального вулканологического агентства, при этом столб пепла "был измерен на высоте около 10 000 метров над вершиной". Извержение было вызвано накоплением газа в последние недели, говорится в заявлении главы агентства Мухаммада Вафида. Он также предупредил о возможности возникновения в случае проливных дождей оползней или падения обломков, состоящих из вулканических материалов, которые особенно опасны для жителей деревень, располагающихся вблизи рек. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Туристам и местным жителям было приказано избегать любой активности в радиусе 6 километров от вулкана. На фотографиях, которыми поделилось геологическое агентство, видна вулканическая вспышка в верхней части дымового шлейфа. В прошлом месяце вулкан изверг столб пепла, который поднялся на высоту до 18 километров в небо, что привело к отмене 24 рейсов в международном аэропорту Бали. После извержения в пятницу ни один рейс до сих пор не был отложен или отменен. Лаки-Лаки, что в переводе с индонезийского означает "мужчина", примыкает к другому, более спокойному, но высокому вулкану, достигающему высоты 1703 метра, Перемпуан, что означает "женщина". Индонезия, обширный архипелаг, испытывает частую сейсмическую и вулканическую активность из-за своего положения на тихоокеанском "огненном кольце".