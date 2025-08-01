Многодетная мать утопила свою дочь, находящуюся в коме

Многодетная мать в Греции выбросила в море свою трехлетнюю дочь, которая находилась в коме. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в CNN Greece.

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Сотрудники правоохранительных органов нашли ребенка на пляже Эден. Женщину арестовали сразу же после обнаружения тела. Мать утверждала, что девочка ушла в ванную, где поскользнулась и ударилась головой.

Сначала женщина сильно испугалась, что ребенок скончался. Однако в Греции их семья пребывала нелегально, из-за чего было принято решение оставить девочку умирать на пляже.

Тело ребенка нашли не в том месте, где, по утверждению матери, оно должно было быть. После вскрытия выяснилось, что легкие ребенка были наполнены морской водой и песком.

Преступницу в скором времени переведут в портовый отдел — там специалисты и проводят предварительное расследование. Двое других ее детей находятся под защитой портовой полиции, уточнили на телеканале.

Ранее в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь во время обряда изгнания духов.

Недавно суд также отправил под стражу на два месяца жительницу подмосковного Воскресенска, которая жестоко убила свою пятилетнюю дочь.