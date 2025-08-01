Торговый центр загорелся в Новой Москве

В поселении Московский в Новомосковском административном округе столицы в пятницу, 1 августа, загорелся торговый центр — из горящего подвала здания поднимается густой дым.

— На месте работают экстренные службы. О причинах возгорания и пострадавших пока неизвестно, — передает Telegram-канал Zvezdanews.

1 августа в доме на Ленинском проспекте в столичном районе Якиманка загорелась захламленная квартира, которая находится на предпоследнем, девятом этаже. Из здания эвакуировали двух детей, их в тяжелом состоянии передали медицинским специалистам. Позднее в столичном Депздраве сообщили, что детей доставили в Московскую детскую городскую клиническую больницу, их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

В тот же день на улице Игуменке в Челябинске загорелся склад, площадь возгорания составила 2,3 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, в его ликвидации участвовали 60 спасателей и 15 единиц специализированной техники.