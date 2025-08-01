Актера приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование с удушением

Американский актер и певец Кевин Юнгман приговорен к пяти годам тюремного заключения за изнасилование с удушением, сообщает Sunday World.

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Юнгман познакомился с 19-летней бразильянкой, приехавшей из Дублина, в Париже. Они занимались сексом по обоюдному согласию, но при этом Юнгман применял техники, связанные с ограничением дыхания, что напугало девушку. Он объяснил это своей «сексуальной привычкой».

Позже пара снова встретилась в Дублине и там Юнгман, по словам девушки, совершил изнасилование с удушением.

Юнгман был арестован в США в августе 2024 года и экстрадирован в Ирландию. В суде 28 июля 32-летний Юнгман признал себя виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и получил тюремный срок.