В российском регионе вскрылась крупная махинация чиновника с землей

В Черкесске задержан начальник управления имущественных отношений за махинации с землей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным канала, следствие считает, что в прошлом году чиновник помог местной жительнице получить соседний участок без аукциона. После того, как женщина оформила его, она поделила участок на три доли и продала.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко за мошенническую схему с котельными.