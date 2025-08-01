На Бали задержали двух россиян

Двух россиян задержали на индонезийском острове Бали по подозрению в вымогательстве денег у иностранцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

Уточняется, что вместе с ними были задержаны двое сотрудников местной миграционной службы.

«Всего выявлено 27 преступлений, к которым могут быть причастны 30-летний Юрий Виченко и 32-летний Илья Шкутов. Большая часть пострадавших — иностранцы», — говорится в публикации.

По данным канала, подозреваемые действовали с января по июль 2025 года. Россияне занимались поиском потенциальных жертв, которых потом запугивали и иногда похищали сотрудники миграционной службы.

В настоящее время все четверо находятся под арестом.

В июне банду вымогателей разоблачили в Таиланде. Организатором оказался 26-летний петербуржец Давид Бланка, выдававший себя за журналиста. Он имел поддельное журналистское удостоверение, а также фальшивые загранпаспорта и дипломы.

По данным следствия, группа во главе с Бланкой занималась грабежами. Жертвами становились российские туристы.