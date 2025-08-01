28-летнюю блогершу убили в прямом эфире после шуток

Убита 28-летняя эквадорская блогерша La Gordita, настоящее имя девушки Кейла Андреина Гонсалес Меркадо.

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Об этом сообщает Univision. Отмечено, что ЧП произошло во время прямой TikTok-трансляции, при этом и последние слова жертвы, и лицо ее вероятного убийцы попали в эфир.

По данным эквадорских СМИ Antena 3 и Fuerza Informativa Azteca, убийство произошло в субботу, 26 июля, в доме блогерши.

Как уточнено, во время вечеринки, в процессе которой употреблялся алкоголь, а гости шутили и дурачились перед камерой, нетрезвым голосом Кейла предложила одному из гостей дважды выстрелить в нее, причем второй раз - контрольным, поскольку блогерша "не хотела мучиться".

Далее раздаются крики девушки: "О, Мануэль!" и "Прямо сейчас!" - и звуки, которые можно принять за звуки выстрелов, и блогерша падает. После мужчина, предположительно, - Мануэль, спокойно уходит.

Через несколько минут в дом жертвы прибыли сотрудники национальной полиции, обнаружив труп девушки. Подозреваемый на данный момент не найден. Идет расследование.