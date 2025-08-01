В Дагестане осудили участницу сделки по купле-продаже новорожденного ребенка

Вторая участница сделки по купле-продаже новорожденного ребенка осуждена в Дагестане.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Доказательства, собранные следственным отделом по Советскому району Махачкалы СУ СК России по Дагестану, признаны судом достаточными для вынесения приговора второй участнице сделки по купле-продаже ребенка. Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного п. "б", "з", ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. <…> Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима (с отсрочкой отбывания наказания, до достижения ее ребенком 14-летнего возраста)",- говорится в сообщении.

По версии следствия и суда, подсудимая в конце 2024 года передала местной жительнице денежное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей за дальнейшую продажу ей ребенка после его рождения. Последняя, в свою очередь, 1 января 2025 года передала подсудимой при выписке из роддома новорожденного.