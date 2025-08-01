Сильный пожар начался на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск.

Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

«Автодорога «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» временно перекрыта из-за сильного возгорания растительности по обе стороны проезжей части. На месте работают оперативные службы, ведется тушение», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что из-за горения сильный дым заволок всю трассу.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом сведений о пострадавших не поступало.