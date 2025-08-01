Воспитательница детсада предстанет перед судом за истязания детей

В Челябинске будут судить бывшую воспитательницу детского сада, которая оскорбляла и избивала воспитанников.

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В отношении 36-летний местной жительницы завершено расследование уголовного дела. Бывшую сотрудницу дошкольного учреждения отправят на скамью подсудимых за издевательства над воспитанниками.

Следствием установлено, что женщина с января по апрель текущего года регулярно издевалась над 7 детьми, доверенными ей на воспитание. Она позволяла себе грубости по отношению к малолетним. Четверо детей подвергались рукоприкладству.

Малыши терпели физическое насилие не в состоянии постоять за себя в силу возраста, сказано в материалах дела. Следователями собрана убедительная доказательная база для передачи дело в суд.