В Челябинске загорелись склады на площади свыше 2 тысяч квадратных метров

В Челябинске произошло крупное возгорание в складском помещении, передает пресс-служба МЧС России. Полыхает строение на улице Игуменка, 97. По предварительным данным, огонь охватил площадь 2,3 тысячи квадратных метров.

Работу огнеборцев осложняет высокая пожарная нагрузка в здании. Очевидцы сообщают, что горит склад спирта. Для ликвидации огня привлечено 60 специалистов и 15 единиц техники. Пожарные перекрыли дорогу возле места происшествия. В результате на Меридиане образовались огромные пробки в обоих направлениях трассы.

По данным ведомства, в результате возгорания жертв и пострадавших не зафиксировано.