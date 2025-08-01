Поджегший себя при задержании россиянин попал на видео

Неизвестный поджег себя в Петропавловске-Камчатском, пытаясь избежать ареста. Перед актом самосожжения он облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, изначально десять полицейских пытались задержать его по подозрению в убийстве, однако он убегал от силовиков. Утверждается, что сначала мужчина хотел поджечь их — у него был предмет, похожий на коктейль Молотова, но ему не удалось реализовать данный план. В итоге он вылил на себя жидкость и загорелся.

Правоохранителям удалось потушить мужчину. Они вызвали сотрудников скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу с ожогами.

«30 июля в местных чатах опубликовали ориентировку — подозреваемого в убийстве человека прозвали "человек с мачете". Полиция выехала на задержание предполагаемого убийцы — вероятно, именно он и попытался устроить самосожжение», — пишет канал.

В середине июня житель Уфы решил устроить акт самосожжения в отделении банка. По словам свидетелей происшествия, мужчина был неадекватен. Один из очевидцев высказал предположение, что уфимец был в состоянии алкогольного опьянения.