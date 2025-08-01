Стало известно о сбежавшем из российской колонии-поселения заключенном

Под Уфой правоохранители разыскивают сбежавшего из колонии-поселения Собира Тургунбоева, осужденного за кражу. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Республике Башкортостан.

По данным агентства, фигурант 1975 года рождения самовольно покинул участок колонии-поселения, расположенной в микрорайоне Шакша в Уфе.

Силовики устанавливают его местонахождение.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге задержали начальника исправительной колонии №1 Нуржигита Бикбау. Его подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Подробности дела неизвестны.