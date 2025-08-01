7-летний ребенок найден мертвым в стиральной машине в доме приемных родителей

В Техасе, США, суд приговорил к 50 годам лишения свободы супругов, чей приемный сын был найден мертвым в стиральной машине в их доме. Об этом сообщает People.

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Три года назад пара из округа Харрис, Техас, подала в полицию заявление о пропаже человека, их 7-летнего сына. Когда полиция прибыла в дом семьи, правоохранители «провели краткое собеседование с родителями мальчика».

По словам лейтенанта из отдела по расследованию убийств при местном управлении шерифа, увиденное в резиденции супругов заставило полицейских «тщательно обыскать дом». Ребенок был найден мертвым в стиральной машине с вертикальной загрузкой, которая находилась в гараже.

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Согласно судебным документам, взрослые угрожали ребенку тем, что засунут его в духовку. Причиной стали съеденные мальчиком овсяные пирожные с кремом. По словам прокуроров, в текстовых сообщениях супруге мужчина выражал расстройство по этому поводу.

В ноябре 2022 года шериф округа Харрис сообщил о проведенном судмедэкспертами вскрытии. Было установлено, что на теле мальчика обнаружены как старые, так и новые травмы. Его смерть признали убийством.

В среду, 30 июля 2025 года, приемные родители мальчика, 45-летний отец и 38-летняя мать, были приговорены к 50 годам тюремного заключения. Оба признали свою вину. Вынесение приговора назначено на 10 сентября.

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