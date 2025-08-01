В Омской области мать сломала ребра измазавшемуся сажей сыну

В Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Кормиловского района. Мать обвиняется в жестоких побоях, нанесенных ее 11-месячному сыну.

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Как рассказали в прокуратуре региона, инцидент в селе Юрьево произошел в январе этого года. Малыш открыл печку в частном доме и измазался сажей. Молодая мать в итоге жестоко наказала сына.

По данным следствия, женщина не менее трех раз пнула ребенка ногой. Врачи зафиксировали у малыша переломы ребер и "другие многочисленные телесные повреждения".

Как выяснилось, обвиняемая ранее уже была судима за кражу и привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Вину свою она признала полностью. Женщине инкриминировали статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемая находится под арестом.