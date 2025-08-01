Грибники нашли скелет женщины без нижнего белья

В Таиланде грибники нашли в лесу останки женщины, что спровоцировало расследование. Об этом пишет Thaiger.

Жители района Кут Чап, искавшие грибы, сообщили о жуткой находке лидеру общины. Тот передал информацию в полицию и добавил, что скелет не может принадлежать кому-то из общины: никто из ее жителей не пропадал без вести.

По предварительным данным, останки принадлежат женщине в возрасте от 40 до 50 лет, ростом около 160 сантиметров. Она была одета в футболку и темно-синие джинсы, однако на ней не было нижнего белья. Из-за этого полицейские предположили, что женщина стала жертвой насильника. Согласно другой их версии, ее сбили на машине, а затем спрятали останки в лесу.

Рядом с женщиной также нашли ржавый нож и сумку. Внутри не было никаких документов. Останки передали на экспертизу, которая должна помочь установить личность женщины.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, нашли человеческие останки в лесу. Их обнаружили охотники на уток.