Поезд сошел с рельсов в Красноярском крае

В Красноярском крае с рельсов сошел локомотив грузового поезда на участке Решоты – Ключи в Нижнеингашском районе.

© Московский Комсомолец

Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, предупредив о возможных задержках в движении поездов.

«Сегодня около 12 часов (08.00 мск) между стациями Решоты и Ключи Красноярской железной дороги в Нижнеингашском районе Красноярского края произошел сход с пути секции локомотива, следовавшего в составе грузового поезда», – говорится в сообщении прокуратуры.

Иланская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с произошедшим.

В КрасЖД уточнили, что инцидент произошел в 11.24 (07.24 мск). К месту происшествия направлен восстановительный поезд. Пострадавших нет.