Авиамоделист Владимир Трапезников погиб при испытании самодельного вертолета в Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел накануне. По информации канала, при взлете вертолет разрушился, а одна из оторвавшихся лопастей попала Трапезникову в голову. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Пилот разбился на самодельном самолете во Владимирской области

Как сообщает Telegram-канал «112», 88-летний Трапезников с детства мечтал стать летчиком, однако всю жизнь проработал водителем в леспромхозе. Несмотря на это, он увлекался авиацией и самостоятельно собрал пять самолетов, в том числе «Росинант», «Амфибия» и «Вятич». Широко известно про него стало в 1985 году, когда киножурнал «Панорама» запечатлел успешный полет Трапезникова.