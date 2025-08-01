Жестоко избитая и затоптанная незнакомцами гражданка России попала на видео во время массовой драки в США. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, инцидент произошел около 03:00 ночи в субботу, 26 июля, в центре города Цинциннати, штат Огайо. Во время массовой драки группа незнакомцев набросилась на нескольких людей, среди жертв также оказалась россиянка.

На видео, опубликованном в сети, толпа темнокожих людей сперва жестоко избила мужчину. Затем, когда россиянка подошла к участникам драки, дебоширы накинулись и на нее. Девушка получила удар в лицо и упала на землю, потеряв сознание.

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Россиянку по имени Холли пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами. После инцидента у нее остался синяк под глазом, разбитая губа и кровоподтеки на лице и шее. Выписавшись из больницы, девушка вернулась на родину. Не уточняется, находилась ли она в США как туристка или проживала там.

На данный момент перед судом предстали пятеро обвиняемых. Среди нападавших значатся 34-летний Монтианес Мерриуэзер, 39-летний Джермейн Мэтьюз и Вернон. Полиция утверждает, что Мерриуэзер и Мэтьюз координировали нападение из засады. Следствие продолжается.

Ранее на видео попали охранники ресторана в Турции, которые избили женщин ногами. Причиной конфликта стал отказ туристов оплатить счет.