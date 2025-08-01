Китаец пытался вывезти из РФ золотой слиток на 15 млн рублей и был осужден

Суд вынес приговор гражданину Китая, который пытался вывезти на родину слиток золота. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

По версии следствия, он нашел пакет со слитком желтого цвета на территории России.

«Экспертиза установила, что слиток массой 1916,5 грамма содержит 1758 граммов золота и 112,69 граммов серебра», – сообщается в публикации.

Иностранец решил присвоить себе находку. Он спрятал металл в своей машине и не продемонстрировал его на пункте пропуска «Кани-Курган», пытаясь вывезти в Китай. Слиток обнаружили под сиденьем машины.

Известно, что стоимость найденного составляет 15 миллионов рублей. Предмет конфисковали в доход государства.

Иностранца задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Помимо этого, он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.