В Приамурье водителя из КНР осудили за попытку вывоза золота на 15 млн рублей

Газета.Ru

Суд вынес приговор гражданину Китая, который пытался вывезти на родину слиток золота. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Китаец пытался вывезти из РФ золотой слиток на 15 млн рублей и был осужден
© Газета.Ru

По версии следствия, он нашел пакет со слитком желтого цвета на территории России.

«Экспертиза установила, что слиток массой 1916,5 грамма содержит 1758 граммов золота и 112,69 граммов серебра», – сообщается в публикации.

Иностранец решил присвоить себе находку. Он спрятал металл в своей машине и не продемонстрировал его на пункте пропуска «Кани-Курган», пытаясь вывезти в Китай. Слиток обнаружили под сиденьем машины.

Известно, что стоимость найденного составляет 15 миллионов рублей. Предмет конфисковали в доход государства.

Иностранца задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Помимо этого, он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.