В Севастополе задержан агент ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, собиравшего для ВСУ данные об объектах противовоздушной обороны.
Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены, - отметили в ЦОС. - По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер". "Задержанный дал признательные показания", - добавили в ФСБ.