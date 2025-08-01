Полицейские задержали мигранта-закладчика с мефедроном на севере Москвы

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконный сбыт наркотиков на севере Москвы. Полицейские задержали на улице Зорге мигранта, у которого нашли свыше 160 граммов мефедрона.

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Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— В ходе несения службы на улице Зорге сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на мужчину, который при виде полицейских стал заметно нервничать. При личном досмотре полицейские обнаружили у него 46 свертков с веществом, общей массой более 160 граммов, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители допросили мигранта и выяснили, что он сделал закладки с наркотиками около домов на Хорошевском шоссе. Силовики прибыли на место и нашли свыше четырех граммов запрещенного вещества — мефедрона.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО. Кроме того, оказалось, что мигрант незаконно находится на территории России. В связи с этим в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Ранее полицейские задержали в Кузьминском лесопарке мужчину, который выкопал яму для закладок. Рядом с ней правоохранители нашли около десяти килограммов эфедрона. Мужчину заключили под стражу.