В России появилась новая мошенническая схема, связанная с Telegram

В Telegram злоумышленники применяют новую тактику мошенничества, представляя вредоносное программное обеспечение в виде списков людей, пропавших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов отдела защиты провайдера услуг в сфере информационной безопасности Angara SOC.

Так, в мессенджере можно найти каналы, которые внешне напоминают официальные сообщества, посвященные поддержке семей военнослужащих. В этих каналах регулярно появляются новости о пропавших военных, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с личной информацией.

В этих же сообществах позже стали появляться вредоносные APK-файлы (архив, содержащий все компоненты приложения) и ссылки для их загрузки. Злоумышленники утверждают, что в этих файлах содержатся расширенные базы данных или специальное приложение для поиска пропавших. Однако на самом деле в этих файлах находится банковский троян «Mamont» для операционной системы Android, подчеркнули специалисты отдела защиты компании.

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В случае установки программы аферисты получают возможность полностью контролировать устройство жертвы. Они могут собирать информацию о пользователе, перехватывать и отправлять SMS-сообщения, получать доступ к файлам пользователя, истории звонков, контактам и другим данным. Также у мошенников появляется возможность получить доступ к банковским приложениям и мессенджерам.

Согласно информации, предоставленной Angara SOC, в 43% каналов, связанных с поиском пропавших в зоне боевых действий, наблюдается распространение вредоносного программного обеспечения. Специалисты рекомендуют отключить автоматическую загрузку файлов в Telegram, проверять формат документов перед их загрузкой и использовать антивирусные программы.

Ранее в России выявили новую хитрую схему мошенничества, где злоумышленники используют SMS с провокационным текстом и ссылками в Telegram, чтобы заставить жертв скачивать вредоносное ПО.