У экс-замглавы управления МЧС России изъяли шесть квартир

Мосгорсуд утвердил изъятие у экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили ряда объектов недвижимости, ценных бумаг, автомобилей и 52 млн рублей в доход государства.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Отмечается, что Даудашвили был осуждён на 15 лет в совокупности по двум делам о взятках и хищении с соцвыплатами.

Уточняется, что в список изъятого имущества вошли нежилое помещение площадью 52 кв. м. в Сириусе, три квартиры в Москве и три квартиры в подмосковных Химках, участок, расположенный в Наро-Фоминском районе Подмосковья с домом и нежилыми постройками, а также участок в Павлово-Посадском районе.

Отмечается, что суд взыскал с него также доходы, которые он получал на протяжении семи лет благодаря сдачи имущества в аренду.

Ранее суд в Казани взыскал с экс-главы двух районов и его родных 437 млн рублей.