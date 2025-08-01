Число афтершоков на Камчатке подсчитали

После сильнейшего землетрясения на Камчатке зафиксировали больше сотни афтершоков. Точное число приводит пресс-служба краевого управления МЧС.

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По подсчетам экстренных служб, за последние сутки на полуострове произошло 120 афтершоков. Магнитуда сейсмотолчков варьировалась от 3,5 до 6,7. Один из мощных афтершоков, случившихся в пятницу, 1 августа, был зарегистрирован в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,6. В населенных пунктах афтершоки ощущали в пределах 2-5 баллов по шкале Рихтера, отметили спасатели. В свете этого россиян призывают воздержаться от посещения Авачинского вулкана и не приближаться к вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский, набирающим активность.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами. Новое мощное землетрясение произошло в Тихом океане в 198 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда толчков достигала 6,2 по шкале Рихтера.