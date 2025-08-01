Стало известно, почему террористы скрылись из «Крокуса»

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» покинули его, так как у них заклинило оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В публикации отмечается, что трое нападавших были вооружены автоматами Калашникова, еще один — нес рюкзак с патронами. Во время теракта два автомата заклинило, их вместе с рюкзаком выбросили, выйдя в холл, когда покидали здание.

Третий автомат был выброшен по дороге в Брянской области, когда следовали к украинской границе.

До этого сообщалось, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске совершили его не из-за религиозного фанатизма, а ради денег под воздействием кураторов.

Оружие для нападения на «Крокус» было привезено из Дагестана на машине с тайником

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее фигуранта дела «Крокуса», вооружившего исполнителей, объявили в розыск в Таджикистане.