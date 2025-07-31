Человек оказался в ловушке внутри горящего бизнес-центра на западе Москвы

Человек, предварительно, остался внутри горящего административного здания на Верейской улице в Москве, сообщили в МЧС. По указанному адресу расположен бизнес-центр «Квадрат».

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По информации ведомства, горит второй ярус трехэтажного здания на площади 300 квадратных метров. Другие посетители самостоятельно покинули помещения.

Специалисты проверяют все помещения. На месте работают 58 сотрудников и 16 единиц техники, добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что один мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе.