На Запорожской АЭС сообщили о ЧП на территории электростанции. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Возгорание началось после артобстрела со стороны Украины, пояснили там. Жертвой атаки стал один человек — на его принадлежность к персоналу станции не указывается.

Радиационный фон на станции после обстрела находится в норме, подчеркивает канал.

Запорожская АЭС опровергла сообщения о повышенном радиационном фоне

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал возможную причину ударов украинских войск по электростанции. По его мнению, подобные акции направлены на достижение медийного эффекта для усиления переговорной позиции Киева.