На Камчатке произошло три мощных землетрясения в течение часа

Три землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 5,2 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 16:09 по 16:43 по всемирному координационному времени (с 13:09 по 13:43 по московскому времени). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Отмечается, что первое землетрясение произошло в 148 километрах от Петропавловска-Камчатского, второе — в 118, а третье — в 189. Эпицентры находились на глубине 15,7, 69,5 и 57,7 километров соответственно.

Во всех случаях данных по ощущаемости толчков не поступало.

Напомним, что 30 июля у берегов Камчатки произошло сильнейшее за весь период наблюдений землетрясение магнитудой 8,7. После мощного толчка на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской, была объявлена угроза цунами. В результате землетрясения пострадали несколько человек, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.