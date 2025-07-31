Полиция и центр «Э» нагрянули в офис одной из крупнейших российских партий

Сотрудники полиции и центра «Э» (центр по борьбе с экстремизмом) нагрянули в региональный офис одной из крупнейших российских партий — КПРФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политического объединения.

Уточняется, что силовики пришли в штаб липецкого областного комитета партии. По данным представителей КПРФ, целью полиции стало «проведение обследования помещения и транспортных средств».

В партии пообещали рассказать о подробностях случившегося позднее.

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Ранее сообщалось, что Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию «Российский общенародный союз» под председательством экс-депутата и бывшего вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина.