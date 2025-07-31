Суд взыскал с Тинькова* миллионы рублей в пользу Дерипаски

Реутовский суд Московской области взыскал с бизнесмена Олега Тинькова* (признан иноагентом в РФ) в пользу предпринимателя Олега Дерипаски 40 млн рублей за оскорбление в соцсети, рассказал адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Об этом пишет РИА Новости.

По словам юриста, ранее Тиньков* в соцсетях опубликовал комментарий, в котором назвал Дерипаску «олигархом и вором», а себя — честным предпринимателем.

«Реутовский суд Московской области обязал Олега Тинькова* выплатить в пользу Олега Дерипаски 40 миллионов рублей, а также обязал его удалить данный комментарий и опубликовать опровержение», — пояснил Мельников.

Адвокат заметил, что суд также установил судебный штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения обязанности по удалению информации и по публикации опровержения штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый день такого нарушения.

Ранее сообщалось, что Тиньков* объявил о закрытии благотворительного фонда своей семьи. Он объяснил это тем, что получил в России статус иноагента.

* Признан иноагентом в России.