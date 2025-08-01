На Камчатке за три минуты произошли два землетрясения

Два сейсмических события с магнитудой 5,5 и интенсивностью 3 балла произошли в Камчатском крае около 11:31 и 11:34 мск (20:31 и 20:34 по местному времени). Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).

Согласно данным из Telegram-канала ведомства, очаг первого афтершока зафиксирован в 207 км от Петропавловска-Камчатского на глубине около 43 км, второго - в 116 км. При этом один из них располагался достаточно близко к побережью полуострова Камчатки.

По данным ЕГС РАН, их интенсивность, предварительно, равна 3 баллам. Афтершоки стали одними из самых ощутимых после основного землетрясения.

Спустя 10 минут был зафиксирован еще один афтершок магнитудой 5.

Согласно данным ЕГС РАН, афтершоки фиксируется в примерно раз в 10-15 минут последние несколько часов, их частота не снижается.