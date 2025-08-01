Захламленная квартира загорелась в центре Москвы

В доме на Ленинском проспекте в столичном районе Якиманка на предпоследнем, девятом этаже в пятницу, 1 августа, загорелась захламленная квартира. Из здания спасли двух детей, их в тяжелом состоянии передали врачам.

© Вечерняя Москва

— Горит квартира на предпоследнем этаже 10-этажного дома, пожарные ликвидируют возгорание, — передает Telegram-канал «Агентство «Москва».

31 июля в подмосковной Балашихе загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме на последнем этаже с переходом на кровлю, тогда площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Спасатели спасли из здания 90 человек, в том числе 10 детей. В ликвидации пожара принимали участие 90 пожарных и 28 единиц специализированной техники. В результате возгорания погиб мужчина, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту его смерти.

30 июля в квартире дома на улице Генерала Антонова загорелся электросамокат. Пожарным удалось ликвидировать возгорание до распространения огня, никто из жильцов дома не пострадал.