Раскрыта личность одного из хакеров, стоящих за атаками на компании РФ

Telegram-канал Shot установил личность одного из украинских хакеров, которые причастны к недавним атакам на компании России. По его данным, одним из тех, кто обрушил сервера AirNet, «Столички», «Неофарм» и других организаций, является 39-летний Денис Рогатин.

Рогатин, уроженец Львова, в 2009 году получил высшее образование на механико-математическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко. Недавно он был причастен к DDoS-атакам на крупные российские компании, включая магазины «Доброцен», сети клиник «Семейный доктор» и «Винлаб». Украинского хакера Silent Crow удалось идентифицировать благодаря усилиям групп хакеров PalachPro, Killnet и ITRUSSIA.

«В беседах с другими коллегами ему предлагали атаковать сайт и цифровую инфраструктуру одного из российских хоккейных клубов, но он заявил, что его интересуют цели «покрупнее». Как нам стало известно, атака на целый ряд российских компаний планировалась с января», – пишет канал.

29 июля сообщалось, что сети аптек «Столички» и «Неофарм» столкнулись с масштабным сбоем – их информационные системы атаковали хакеры, из-за чего перестали работать кассы и системы учета. С масштабным сбоем столкнулась и «Почта России». Накануне петербургский провайдер AirNet проинформировал о том, что подвергся DDoS-атаке из-за рубежа и не может предоставлять доступ в интернет.

Утром 28 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе IT-систем, который повлек отмену нескольких десятков оборотных рейсов из базового аэропорта Шереметьево в Москве в российские города, Астану, Минск, Ереван. О причастности к сбоям заявили хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».